Наполнение мебельного магазина товарами

Мария несомненно профессионал в своем деле! Все сделала быстро, качественно и без лишних разъяснений. Отличное знание движка Opencart, что безусловно упрощает и ускоряет с ней работу. Также Мария еще и приятный человек, с которым возможно долговременное сотрудничество. Спасибо за работу, всем рекомендую!