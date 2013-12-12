Наполнение мебельного магазина товарами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка87 просмотров

Требуется грамотно наполнить магазин товаром: фото, описание, заголовки, ключевики, title. Материал брать со старго сайта или находить в интернете самостоятельно.

11 лет назад
Gelya
Геля 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Мария несомненно профессионал в своем деле! Все сделала быстро, качественно и без лишних разъяснений. Отличное знание движка Opencart, что безусловно упрощает и ускоряет с ней работу. Также Мария еще и приятный человек, с которым возможно долговременное сотрудничество. Спасибо за работу, всем рекомендую!
Работать с Гелей очень легко и приятно. Своевременная оплата, приятное человеческое общение, таких заказчиков еще поискать надо) Советую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

lapka34
Мария 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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