Наполнение спортивного интернет-магазина

Нужно наполнить интернет-магазин спортивных тренажёров.

Сайты поставщиков предоставляю. Нужно будет скопировать контент, проставить титл + проставить характеристики товаров в отдельных полях. Также добавить фотографии и видео, если есть. Система управления 1с битрикс.

Необходима связь по skype

Во вложении список утверждённых характеристик товаров + файл с списком необходимых товаров

Товар необходимо разместить до субботы 14,12,13

Общение только по скайпу (в лс и т.д не пишу)