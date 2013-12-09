Внести товары в интернет магазин на woocommerce.

Нужно внести 30 товаров (фото и название) на сайт Word Press

Пожалуйста указывайте сроки и стоимость - нужно срочно!

большое спасиоб всем откликнувшимся!

система написала, что сообщение должно быть не менее 300 символов, поэтому прийдется написать об этом здесь)