Наполнить профиль на портале http://spb.blizko.ru/ Сделать все на примере конкурентов той же тематики. Тематика Натяжные потолки + окна пример http://lc-potolok.blizko.ru/ и http://alveraspb.pulscen.ru/ http://radugapotolkov.blizko.ru/ сделать ...
Написание 100 текстов об ломбарде часов
http://caspwatch.ru/ для добавление в барж статьей таких как sape.ru liex.ru maralink.ru ,
Проверить тексты на уникальность http://www.content-watch.ru/text/
ключевой слово «часовой ломбард»
Проверка орфографии Семантический анализ текста - желательно
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