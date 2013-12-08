Наполнить профиль на портале http://spb.blizko.ru/ Сделать все на примере конкурентов той же тематики. Тематика Натяжные потолки + окна пример http://lc-potolok.blizko.ru/ и http://alveraspb.pulscen.ru/ http://radugapotolkov.blizko.ru/ сделать ...
Наполнить интернет магазин
Добрый день.
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами + описание.
Тематика: Мужские аксессуары(Галстуки, наборы, зонты, перчатки, кошельки, шапки)
Товар нужно будет брать с сайтов которых скажу, изображения там же.
Пишите ваши предложения, обговорим.
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