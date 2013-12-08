Наполнить интернет магазин

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Закрыт30 заявок213 просмотров

Добрый день.

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами + описание.

Тематика: Мужские аксессуары(Галстуки, наборы, зонты, перчатки, кошельки, шапки)

Товар нужно будет брать с сайтов которых скажу, изображения там же.

Пишите ваши предложения, обговорим.

11 лет назад
Alexrfs
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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