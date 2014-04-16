Сформировать товарные таблицы

Мне необходима Ваша профессиональная помощь, дабы сэкономить собственные силы и время. Мне нужно определенным образом расположить товар на своем сайте, а для этого необходимы таблицы. Их несколько около 10, сейчас нужно 5, объем в них от 500 до 1800 позиций в каждой, с различной сложностью выполнения. Какие-то я начал и довольно далеко продвинулся, какие-то нет. Присылаю Вам одну в качестве примера, чтобы Вы могли рассчитать стоимость Ваших усилий за одну и за все. Или за 1000 позиций

По каждой отдельно взятой будет отдельно прописано ТЗ с возможными нюансами в исполнении. Сейчас расскажу конкретно про эту.

Итак, Вы видите перед собой файл. В нем 2 листа: первый - прайс производителя(то от чего будем сейчас и в дальнейшем отталкиваться), на втором я, собственно и хочу видеть Вашу работу.

В помощь Вам сайт http://www.5805845.ru, собственный не рекомендую, так как там есть ошибки и не весь товар выложен. Сразу отвечу, что выгрузки с сайта есть, но там тоже ошибки и опять же не весь товар + они организованы не по производителю, а по материалу, что несколько усложняет задачу.

По какому принципу составлять таблицу. Я сделал для примера 3 коллекции, дальше, если договариваемся продолжать Вам.

Колонки

1. Производитель. Он будет один в каждой таблице, и я его уже указал

2. Коллекция. Указана перед наименованиями товара в колонке Описание English. Внимание: если она не указана, или стоит сочетание вроде "различные столы", то указывать не надо, а просто выделить цветом эти ячейки

3. Товарный артикул. Указан. По нему советую искать позиции на сайте

4. Общий артикул. Он формируется из товарного артикула товара, имеющего различные разновидности (разный цвет, форма, габариты), но находящегося под одним именем. На сайте в карточке товара вы увидите раскрывающийся список. Значит здесь нужно указать общий артикул. Берете самый короткий и в конце ставите букву А. После заполнения проверить на совпадения; чтобы не было товара разных наименований под одним артикулом.

5. Товарная группа. Производная из русского наименования. Товарные группы указаны на сайте слева, начиная с "диваны и софы"

6. Основной материал. Он указан в прайсе. НО ! В коллекции бывают к примеру подушки, а если писать бездумно, можно указать для них алюминий, к примеру. Если стол алюминиевый и имеет стеклянную столешницу - указываете алюминий

7. Наименование. Стоит на сайте в карточке товара

8. Цвет. Указан в прайсе на английском и в карточке товара

9. Описание English. Мне эта колонка в дальнейшем будет не нужна. На нее только ориентир для проверки

10. Описание. Указано в карточке товара

11. Длина в см. Из описания

12. Ширина в см. Из описания

13 Высота сиденья в см. Из описания

Важно. У данного производителя редко указана высота сиденья и перепутаны в параметрах длина и ширина. Лучше сразу поменять ячейки местами для удобства, и обращать внимание

14. Цена. указана

Таблицы желательны в Excel