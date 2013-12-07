Необходимо наполнить раздел "Архив журнала" на сайте издания за 11 лет. Всего выпусков журнала около 100 штук, в половине выпусков по 1 файлу, который нужно выложить, в половине - по 10 файлов. ...
Собрать контактные данные сайтов
Для сайта каталога необходимо собрать контактные данные интернет-магазинов - порядка 50 сайтов по списку, который предоставим.
Какие данные нужны:
1. Адрес сайта
2. Телефон
3. Адрес почтовый
4. Сайт в соц. сетях (его официальные страницы в VK, Twitter, ...)
+ Скриншот главной страницы сайта.
Все это легко найти на странице - контакты, о нас и т.п.
----------Пример---------
Компания: Ozon
Сайт: www.ozon.ru
Телефон: 8 800 775 06 06 (звонок бесплатный)
Адрес:125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 14
Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"
В соц сетях:
https://www.facebook.com/ozon.ru
https://twitter.com/ozon_books/
-----------------------------------------------------
Эти данные надо подставить в простую HTML форму, код предоставим.
Результат вашей работы:
1. Один текстовый файл, в котором информация по всем сайтам.
2. Папка со скриншотами главных страниц.
Оплата - 10р. за контакт, т.е. порядка 500р. за все.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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