Собрать контактные данные сайтов

Для сайта каталога необходимо собрать контактные данные интернет-магазинов - порядка 50 сайтов по списку, который предоставим.

Какие данные нужны:

1. Адрес сайта

2. Телефон

3. Адрес почтовый

4. Сайт в соц. сетях (его официальные страницы в VK, Twitter, ...)

+ Скриншот главной страницы сайта.

Все это легко найти на странице - контакты, о нас и т.п.

----------Пример---------

Компания: Ozon

Сайт: www.ozon.ru

Телефон: 8 800 775 06 06 (звонок бесплатный)

Адрес:125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 14

Общество с ограниченной ответственностью "Интернет Решения"

В соц сетях:

http://vk.com/ozon

https://www.facebook.com/ozon.ru

https://twitter.com/ozon_books/

http://odnoklassniki.ru/ozon

-----------------------------------------------------

Эти данные надо подставить в простую HTML форму, код предоставим.

Результат вашей работы:

1. Один текстовый файл, в котором информация по всем сайтам.

2. Папка со скриншотами главных страниц.

Оплата - 10р. за контакт, т.е. порядка 500р. за все.