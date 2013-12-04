Здравствуйте, компании срочно нужен контент-менеждер на фрилансе! Компания Vertex занимается оптовыми продажами климатического оборудования, сейчас нам срочно нужен контенщик для заполнения разделов сайта www.7770000.ru бренда Daikin и это нужно сделать до Нового Года:) ...
Веб-мастер / контент-менеджер/Удалённая работа
Веб-мастер / контент-менеджер в дом. оффисе со знанием английского
Крупной айти компании в Германии требуется сотрудник со знанием английского на должность вебмастера в отдел маркетинга
Мы ищем активного, толкового специалиста
( М или Ж) , который(я) начал(а) или хочет начать работать в WEB, в восторге от того как быстро технологии и идеи здесь сменяют друг друга, не боится этого, готов учиться новому каждый день, готов быть требовательным к себе и другим участникам команды (мы любим конструктивную критику).
Обязанности:
размещение/редактирование контента/ввод новых продуктов в каталог
работа с html кодом сайтов
работа в команде над улучшением продающих качеств сайтов компании
работа в команде над улучшением позиций сайта в поисковых системах
работа в команде над улучшением работы имеющихся источников трафика и тестированием эффективности новых
Требования:
знание html, css (опыт html-вёрстки, понимание кроссбраузерности и валидности - будут вашим преимуществом)
способность самостоятельно решать сложные нестандартные задачи (умение гуглить)
навыки работы с Adobe Photoshop, MS Excel, и т.д.
умение использовать подручные средства для ускорения и автоматизации своей работы
представления о SEO и контекстной рекламе будет вашим весомым преимуществом
желание и способность расти профессионально в сфере интернет-маркетинга, изучать большие объемы информации
требуется сообразительность, самоотдача и погружение в тему
высшее техническое образование также будет преимуществом
Условия:
заработная плата: по договоренности
График работы с 9 до 18 ( час на обед)
Тип занятости
Полная занятость, полный день
Территориальное место работы: Удалённая работа/Домашний оффис
Просьба присылать резюме с фото и указанием уровня заработной платы на нач. этапе работы
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