Веб-мастер / контент-менеджер/Удалённая работа

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Закрыт9 заявок343 просмотра

Веб-мастер / контент-менеджер в дом. оффисе со знанием английского

Крупной айти компании в Германии требуется сотрудник со знанием английского на должность вебмастера в отдел маркетинга

Мы ищем активного, толкового специалиста

( М или Ж) , который(я) начал(а) или хочет начать работать в WEB, в восторге от того как быстро технологии и идеи здесь сменяют друг друга, не боится этого, готов учиться новому каждый день, готов быть требовательным к себе и другим участникам команды (мы любим конструктивную критику).

Обязанности:

размещение/редактирование контента/ввод новых продуктов в каталог

работа с html кодом сайтов

работа в команде над улучшением продающих качеств сайтов компании

работа в команде над улучшением позиций сайта в поисковых системах

работа в команде над улучшением работы имеющихся источников трафика и тестированием эффективности новых

Требования:

знание html, css (опыт html-вёрстки, понимание кроссбраузерности и валидности - будут вашим преимуществом)

способность самостоятельно решать сложные нестандартные задачи (умение гуглить)

навыки работы с Adobe Photoshop, MS Excel, и т.д.

умение использовать подручные средства для ускорения и автоматизации своей работы

представления о SEO и контекстной рекламе будет вашим весомым преимуществом

желание и способность расти профессионально в сфере интернет-маркетинга, изучать большие объемы информации

требуется сообразительность, самоотдача и погружение в тему

высшее техническое образование также будет преимуществом

Условия:

заработная плата: по договоренности

График работы с 9 до 18 ( час на обед)

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Территориальное место работы: Удалённая работа/Домашний оффис

Просьба присылать резюме с фото и указанием уровня заработной платы на нач. этапе работы

CSSHTML
11 лет назад
abgermany
Артур 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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