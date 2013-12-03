Требуется контент менеджер со знанием Wordpress

Требуется контент менеджер со знанием SEO, HTML для публикации статей на Wordpress. Только с опытом работы с движком.

Порядок работы:

Я присылаю статью, Вы подбираете к статье от 3х картинок, вставляете тематическое видео с Youtube, выделяете заголовки (h2 h3), выводите содержание статьи в начале текста (якорные ссылки на подзаголовки ), заполняете метатеги Description, Keywords, Title. Выполняете тематическую перелинковку на другие статьи.

Оплата Webmoney 50р за статью.