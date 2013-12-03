Требуется контент менеджер со знанием Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок254 просмотра

Требуется контент менеджер со знанием SEO, HTML для публикации статей на Wordpress. Только с опытом работы с движком.

Порядок работы:

Я присылаю статью, Вы подбираете к статье от 3х картинок, вставляете тематическое видео с Youtube, выделяете заголовки (h2 h3), выводите содержание статьи в начале текста (якорные ссылки на подзаголовки ), заполняете метатеги Description, Keywords, Title. Выполняете тематическую перелинковку на другие статьи.

Оплата Webmoney 50р за статью.

HTMLWordPress
11 лет назад
MeXiC
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров