Требуется человек который бы занимался пополнением, редактированием товаров в интернет магазине. Описание + изображение. Работа поэтапная, постоянная. Оплата сдельная
Требуется контент менеджер со знанием Wordpress
Требуется контент менеджер со знанием SEO, HTML для публикации статей на Wordpress. Только с опытом работы с движком.
Порядок работы:
Я присылаю статью, Вы подбираете к статье от 3х картинок, вставляете тематическое видео с Youtube, выделяете заголовки (h2 h3), выводите содержание статьи в начале текста (якорные ссылки на подзаголовки ), заполняете метатеги Description, Keywords, Title. Выполняете тематическую перелинковку на другие статьи.
Оплата Webmoney 50р за статью.
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