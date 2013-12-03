Косметические правки сайта

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Сайт на Joomla

www.shr.borovskoy.com

Требуются косметические правки: убрать лишние разделы, ссылки, добавить новости и прочее

Joomla
11 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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