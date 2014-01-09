Вбить товары на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен12 заявок215 просмотров

Вам дается эталонный товар с заполненными свойствами

задача: скопировать его,поменять 2-3 свойства, прикрепить фото (даем готовые) и создать 2-4 товарных предложений к нему (без свойств, только название и цена)

Укажите в проект ОБЯЗАТЕЛЬНО:

1. стоимость за 10 товаров в USD

2. время набития 10 товаров

11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

natalek29
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов(-2)
11 лет назад
$3
3 дня
Ответственный исполнитель. Сотрудничество состоялось "на отлично".
Прекрасный заказчик. Очень приятна в общении. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

natalek29
Наталья 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
18 отзывов(-2)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Наполнить сайт товарами (копипаст+перевод)

    $50

    на платформе CMS Webasyst наполнить товарами сайт (интернет-магазин). порядка 20...30 позиций. есть инфа на польском, русском и английском (сай мультиязычный с кот надо копипастить), аналогичноо надо перенести на наш сайт. плюс 2...3 картинки товара и ...

    Webasyst
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разместить объявления на бесплатных досках

    Приветствую всех! Необходимо разместить объявления о продаже станков на тематических ресурсах и досках объявлений. В объявлении указать название, фото станка, модель, цена, телефоны компании, по возможности URL (любой - откр. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнения сайта

    Нужен человек, который будет делать описания товара. Описания каждого товара 500 символов.Нужно ещё подобрать и вписывать в описания ключевики. Сайт http://bkshop.com.ua

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсинг товаров

    $50

    Приветствую уважаемые профессионалы! Нужен парсинг товаров с сайта поставщика кол-во от 500 до 1000. С последующей загрузкой на мой сайт (cms окстор)

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скачивание файлов с файлообменников.

    $250

    Нужно скачать порядка 2000 файлов с разных файло-обменников. Ссылки на фалы находятся на сайте http://www.freebookspot.es/ Принципы отбора книг в каталоге сайта будут даны исполнителю. Файлы представляют собой электронные ...

    Java
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо наполнить статьями сайт.

    Нужно наполнить около 10 разделов сайта текстом, что бы он симпатично смотрелся, а также залить несколько статей в Новости сайта. Текст написан, его надо только залить на сайт. Сайт на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать структуру меню на сайте + заполнить сайт

    На сайте нужно создать меню + заполнить сайт (товар+ описание / статьи/новости) по образцу текстом. копипаст + некоторые материалы предоставлю. Всего не более 50 материалов Объем работы не большой и работа не сложная, скопировать ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контентщик

    На образовательный портал. Удаленно. Требования: — навыки рерайта — возможность полноценной работы по графику — долгосрочные планы (это не вариант «на лето») — адекватность, исполнительность ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо наполнение сайта

    Открывается интернет-магазин детской одежды. Необходимо наполнение сайта. Бюджет не большой. Всего около 10 страниц. Плюс описание товара. Работа необходима с течении недели до 9.12

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад