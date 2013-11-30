Необходимо наполнение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок251 просмотр

Открывается интернет-магазин детской одежды. Необходимо наполнение сайта. Бюджет не большой.

Всего около 10 страниц. Плюс описание товара.

Работа необходима с течении недели до 9.12

11 лет назад
AnnaAgeeva
47 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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