Нужно сделать копипаст, система управления modX

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок263 просмотра

Сайт поставщика за основу. Брать страницы товаров и вставлять в новый сайт: описание, фото, свойства.

Оплата 3 рубля за товар с фото, 2 рубля без фото.

Количество товаров примерно 300-400 штук.

Также понадобится наполнить такие страницы как Документация (со вложениями), услуги. Простые страницы где просто текст - 3 рубля. Где вложения документаций - 10 рублей.

MODX
11 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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