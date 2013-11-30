Нужно сделать копипаст, система управления modX

Сайт поставщика за основу. Брать страницы товаров и вставлять в новый сайт: описание, фото, свойства.

Оплата 3 рубля за товар с фото, 2 рубля без фото.

Количество товаров примерно 300-400 штук.

Также понадобится наполнить такие страницы как Документация (со вложениями), услуги. Простые страницы где просто текст - 3 рубля. Где вложения документаций - 10 рублей.