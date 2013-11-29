Требуется на постоянную удаленную работу редактор для игрового портала. Требования: Интерес к игровой тематике Аккаунты на тематических форумах Коммуникабельность Обязанности: - ...
Поддержка и сопровождение сайта
Нужен специалист для сопровождения сайта http://celitel-vasiliy.info.
Периодически нужно будет наполнять его готовым контентом в виде заливки на сайт аудио треков, вот пример страницы с залитыми аудио http://celitel-vasiliy.info/audio/blazhenstvo. Иногда нужно будет одни треки удалить, а другие залить.
Также иногда что-то подкорректировать в тексте на сайте и возможно иногда нужно будет что-то изменять в шаблоне, небольшие изменения/редактирование.
Работа не ежедневная, а периодическая.
Заявки фрилансеров
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