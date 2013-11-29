Поддержка и сопровождение сайта

Нужен специалист для сопровождения сайта http://celitel-vasiliy.info.

Периодически нужно будет наполнять его готовым контентом в виде заливки на сайт аудио треков, вот пример страницы с залитыми аудио http://celitel-vasiliy.info/audio/blazhenstvo. Иногда нужно будет одни треки удалить, а другие залить.

Также иногда что-то подкорректировать в тексте на сайте и возможно иногда нужно будет что-то изменять в шаблоне, небольшие изменения/редактирование.

Работа не ежедневная, а периодическая.