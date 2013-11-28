Наполнение сайта на Bitrix

tgtp.ru

Чайная компания. Необходимо в 1-с Битрикс настроить доступ на карточку Админ-2 для заполнения контента. И наполнить уже ГОТОВЫМ контентов сайт. Будет около 30 позиций. фото + описание. Все удобно разложено по папкам.

Требуется человек, уже имевший дело с CMS битрикс.