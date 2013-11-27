Необходимо довести до ума сайты на Joomla в соответствии с ТЗ Сат вот этот: http://u7972867.isp.regruhosting.ru/ В основном работа с контентом второй: http://alextrapeznikova.ru/
Заполнить каталог на Host CMS
Необходимо заполнит каталог на Host CMS. Данные брать из ПДФ документа и вставлять картинку на сайт, текстовые данные из документа оформлять в таблицу. Указывайте стоимость Ваших услуг.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется: Математический склад ума, хорошая оценка по геометрии (или высшей математике) Особенно рассматриваем людей с опытом работы в создании сайтов Опыт работы в сфере IT ( НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН) все равно всех будем ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт мебели на Wordpresse, необходимо с сайта поставщика скачивать фото и выкладывать фотографии на сайт (товарные позиции) с заполнением произвольных полей, необходимо знание html-разметки. Пока работа периодическая, в будущем возможно больше проектов. ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть интернет-магазин на Opencart CMS www_aromastore_kz У нас есть старый сайт, из которого нужно взять всю информацию и скопировать на новый. Старый сайт www_zinar_kz. Даю админку в Opencart. Копируете описание, копируете картинку, ...Завершен11 лет назад
- $300
Нужен человек для постинга на игровые сайты, софтовые. Условия: 1. Рерайт описаний обязателен 2. Выполнением нормы (в среднем 20 материалов в день, выходной суббота, воскресенье) 3. Знать хорошо тематику игр, софта ...Завершен11 лет назад
- $15
Требуется заполнить карточки товара: наименование, теги, описание, фотографии, количество, цена, сопутствующие товары, связи, привязка к категориям. Информация для работы предоставляется в виде таблицы Excel. Также нужно будет по артикулу смотреть фото товаров ...Завершен11 лет назад
Нужно добавить товары из двух каталогов поставщика. Ссылки на источник и образец заполнения во вложении. По завершению наполнения закажем еще 5-6 аналогичных каталогов. Так же возможно долгосрочное сотрудничество ...Завершен11 лет назад
- $500
Нужно наполнять сайт статьями, видео и скриншотами с примерами. Для видео нужно будет сделать текстовые описания того, что отображается на видео. Исполнитель должен хорошо разбираться в данное области либо иметь огромное желание учиться этому попутно ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищу сотрудницу на полный рабочий день на должность контент-менеджера по наполнению и ведению сайта на мебельную тематику, кроме того, может быть понадобится ведение социальных сетей (если не умеете, научим). Работа постоянная, каждый день, кроем ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад