Наполнение сайта на Wordpress фотографиями

Есть сайт мебели на Wordpresse, необходимо с сайта поставщика скачивать фото и выкладывать фотографии на сайт (товарные позиции) с заполнением произвольных полей, необходимо знание html-разметки. Пока работа периодическая, в будущем возможно больше проектов.

От вас стоимость размещения одной товарной позиции и сроки.