Наполнение сайта на Wordpress фотографиями

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Закрыт11 заявок184 просмотра

Есть сайт мебели на Wordpresse, необходимо с сайта поставщика скачивать фото и выкладывать фотографии на сайт (товарные позиции) с заполнением произвольных полей, необходимо знание html-разметки. Пока работа периодическая, в будущем возможно больше проектов.

От вас стоимость размещения одной товарной позиции и сроки.

HTMLWordPress
11 лет назад
JuliyaRia
Юлия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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