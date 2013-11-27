Требуется постер на постоянку

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок368 просмотров

Нужен человек для постинга на игровые сайты, софтовые. Условия:

1. Рерайт описаний обязателен

2. Выполнением нормы (в среднем 20 материалов в день, выходной суббота, воскресенье)

3. Знать хорошо тематику игр, софта и конечно же быть уверенным пользователем ПК (чтобы не возникло с Вами лишних проблем)

4. Файлы заливать по выданным доступам

5. Модерировать комментарии и отвечать на вопросы

6. На одном из сайтов выступать в роли тех. поддержки (вопросы мне будете задавать, я скажу что ответить)

7. Знание как работать с движком DLE/uCoz и какие-то знания HTML (чтобы суметь поправить вдруг что что-то в материале, стилизовать)

Дополнительно поможем во всем разобраться, лишь бы Вы смогли все переварить)

Откуда брать материалы: источники предоставим.

Выплаты ежемесячно в конце месяца. Оплата фиксированная: 300$/месяц по webmoney

DLEHTML
11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

kuimovevgeniy
Евгений 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$300
30 дней
Отлично поработали, никаких претензий) Человек отлично во всем разобрался.
Отличный работодатель, помогал в процессе работы и все подробно рассказывал. Советую)

Заявки фрилансеров

kuimovevgeniy
Евгений 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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