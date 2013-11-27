Требуется постер на постоянку

Нужен человек для постинга на игровые сайты, софтовые. Условия:

1. Рерайт описаний обязателен

2. Выполнением нормы (в среднем 20 материалов в день, выходной суббота, воскресенье)

3. Знать хорошо тематику игр, софта и конечно же быть уверенным пользователем ПК (чтобы не возникло с Вами лишних проблем)

4. Файлы заливать по выданным доступам

5. Модерировать комментарии и отвечать на вопросы

6. На одном из сайтов выступать в роли тех. поддержки (вопросы мне будете задавать, я скажу что ответить)

7. Знание как работать с движком DLE/uCoz и какие-то знания HTML (чтобы суметь поправить вдруг что что-то в материале, стилизовать)

Дополнительно поможем во всем разобраться, лишь бы Вы смогли все переварить)

Откуда брать материалы: источники предоставим.

Выплаты ежемесячно в конце месяца. Оплата фиксированная: 300$/месяц по webmoney