Необходимо довести до ума сайты на Joomla в соответствии с ТЗ Сат вот этот: http://u7972867.isp.regruhosting.ru/ В основном работа с контентом второй: http://alextrapeznikova.ru/
Требуется постер на постоянку
Нужен человек для постинга на игровые сайты, софтовые. Условия:
1. Рерайт описаний обязателен
2. Выполнением нормы (в среднем 20 материалов в день, выходной суббота, воскресенье)
3. Знать хорошо тематику игр, софта и конечно же быть уверенным пользователем ПК (чтобы не возникло с Вами лишних проблем)
4. Файлы заливать по выданным доступам
5. Модерировать комментарии и отвечать на вопросы
6. На одном из сайтов выступать в роли тех. поддержки (вопросы мне будете задавать, я скажу что ответить)
7. Знание как работать с движком DLE/uCoz и какие-то знания HTML (чтобы суметь поправить вдруг что что-то в материале, стилизовать)
Дополнительно поможем во всем разобраться, лишь бы Вы смогли все переварить)
Откуда брать материалы: источники предоставим.
Выплаты ежемесячно в конце месяца. Оплата фиксированная: 300$/месяц по webmoney
Выбранный исполнитель
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