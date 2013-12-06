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Спарсить товары из интернет магазина в базу данных
Нужно спарсить 10к товаров с магазина focalp.... (название, описание, фото, цена) по категориям "Consumer electronics, Computers&Networking" и занести в базу магазина на tomatocart
можете использовать каталог лоадер или др парсеры на ваше усмотрение
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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