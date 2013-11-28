Наполнить сайт

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Завершен4 заявки183 просмотра

Простой статичный HTML сайт на 7 страничек, швейная компания

Необходимо придумать и сделать наполение - забить в сверстанный шаблон

приоритет наименьшему по соотношению цена/срок

HTML
11 лет назад
S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

togringo
Юрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Супер заказчик - без лишних слов осуществил предоплату а затем сразу оплатил проект...Мои рекомендации..

Заявки фрилансеров

togringo
Юрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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