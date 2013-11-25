Миграция сайта

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Закрыт7 заявок201 просмотр

Необходимо перенести весь контент со всеми модулями и рисунками с joomla 1.5 на другой сайт с joomla 2.5.

Сам сайт: pmtrening.ru

Оплата ТОЛЬКО yandex деньги

Joomla
11 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров