Необходимо оформить текст на странице (верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок214 просмотров

Есть страница. На ней простыня текста + 2 таблицы. Выглядит скучно и уныло.

Надо: оформить текст так, чтобы информация выглядела структурированной и вызывала желание ее проесть.

Сайт на Wordpress.

От вас требуется:

- наличие художественного вкуса))

- знание CSS (надо будет стили поменять для таблиц и т.д.)

- знание html (вероятно потребуется)

Примеров страниц, которые "мне нравятся" у меня нет. Лучше вы предложите образцы.

Адрес страницы отправлю всем заинтересовавшимся.

всем заранее спасибо!

CSSHTMLWordPress
11 лет назад
neuventure
Николай 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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