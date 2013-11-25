Необходимо оформить текст на странице (верстка)

Есть страница. На ней простыня текста + 2 таблицы. Выглядит скучно и уныло.

Надо: оформить текст так, чтобы информация выглядела структурированной и вызывала желание ее проесть.

Сайт на Wordpress.

От вас требуется:

- наличие художественного вкуса))

- знание CSS (надо будет стили поменять для таблиц и т.д.)

- знание html (вероятно потребуется)

Примеров страниц, которые "мне нравятся" у меня нет. Лучше вы предложите образцы.

Адрес страницы отправлю всем заинтересовавшимся.

всем заранее спасибо!