Добавление товаров в интернет магазин

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужен человек, который умеет добавлять товар в интернет магазин.

Все очень просто скопировал - вставил. Все материалы с который нужно добавлять есть, ничего искать и писать не нужно.

Движок OpenCart.

Для начала нужно добавить около 200 позиций, потом еще нужно будет - много.

Стоимость одной позиции 10 центов.