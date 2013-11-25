Разместить книгу по главам на сайте

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Завершен4 заявки147 просмотров

Необходимо полностью перевести книгу (132 стр) на сайт: под каждую главу создать отдельный пост на движке wordpress и затем из оглавления сделать ссылку на этот пост. Пример: www.iso21500.ru

Оплата ТОЛЬКО yandex деньги.

WordPress
11 лет назад
pmlight
Михаил 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$32
2 дня
Все отлично. Четко по графику и качественно. Рекомендую!
Отличный заказчик, чётко поставленная задача, своевременная оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

vinser85
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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