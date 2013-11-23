Необходимо ежедневно на постоянной основе добавлять объявления на авито в раздел автомобилей. Информацию и фото предоставляю. Нужны ответственные люди из России, которые будут в течении дня на связи. И оперативно будут выполнять поставленные ...
Наполнить доску объявлениями
Есть несколько тематических досок объявлений (Украина), нужно наполнить их бесплатными объявлениями.
Ход работ
1 – мы даем вам тематику и адрес сайта.
2 – Вы ищете объявления (с других досок объявлений) по заданным темам, вносите небольшие изменения в объявление (в основном редактирование заголовка на понятность).
3 – Добавляете на наш сайт в подходящую рубрику (форма добавления очень удобна).
Всего требуется копипаст более 10 000 объявлений.
Оплата 1 руб/0,03 дол/0,25грн.объявление.
Предпочтения отдаем тем у кого был малейший опыт в данной работе.
Заявки фрилансеров
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