Наполнить доску объявлениями

Есть несколько тематических досок объявлений (Украина), нужно наполнить их бесплатными объявлениями.

Ход работ

1 – мы даем вам тематику и адрес сайта.

2 – Вы ищете объявления (с других досок объявлений) по заданным темам, вносите небольшие изменения в объявление (в основном редактирование заголовка на понятность).

3 – Добавляете на наш сайт в подходящую рубрику (форма добавления очень удобна).

Всего требуется копипаст более 10 000 объявлений.

Оплата 1 руб/0,03 дол/0,25грн.объявление.

Предпочтения отдаем тем у кого был малейший опыт в данной работе.