ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ движка Престашоп! Времени на обучение нет! Нужен человек на постоянную удаленную подработку - выкладывать товары на сайт. Схема работы: получаете прайс поставщика, получаете указания в какие категории размещать товары, самостоятельно собираете ...
Задачи для контент-менеджера со знанием HTML
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Требуется контент менеджер для со знанием html, для добавления текста, фото и видео на одностраничные сайты через FTP доступ.
Примеры сайтов:
Сайты все с одинаковой структурой 2-х типов, всего 28.
Срок 2 дня.
Прошу писать стоимость.
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