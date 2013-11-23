Задачи для контент-менеджера со знанием HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок195 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Требуется контент менеджер для со знанием html, для добавления текста, фото и видео на одностраничные сайты через FTP доступ.

Примеры сайтов:

shik-sheiper.ru/

www.card-plus.ru/

Сайты все с одинаковой структурой 2-х типов, всего 28.

Срок 2 дня.

Прошу писать стоимость.

HTML
11 лет назад
art-kirov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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