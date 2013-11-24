Перезаливка товаров интернет-магазина на ShopCMS

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Закрыт6 заявок184 просмотра

Необходима перезаливка товаров для интернет-магазина energo-diesel.ru. Основные задачи:

-Разделить описания и характеристики в отдельные поля товара

-Правильный html код описаний

-Добавление файлов описаний к товарам

-Стандартизация описаний

HTML
11 лет назад
Alandrius
Алексей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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