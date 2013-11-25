Наполнить сайт

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Закрыт10 заявок227 просмотров

Доброго дня.

Есть сайт на motoCMS http://rhb.by/?preview=true#/home/. К нему есть все тексты и картинки. Нужно заполнить сайт контентом.

Нужен исполнитель со знанием motoCMS.

11 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров