На сайт детской тематики требуется контент-менеджер. Имеются готовые статьи, которые необходимо размещать в соответствующих разделах/категориях. Сайт работает на движке Textpattern CMS, поэтому просьба писать тех, кто с ним знаком. Основы html и навыки редактора приветствуются. ...
Наполнить сайт
Доброго дня.
Есть сайт на motoCMS http://rhb.by/?preview=true#/home/. К нему есть все тексты и картинки. Нужно заполнить сайт контентом.
Нужен исполнитель со знанием motoCMS.
Заявки фрилансеров
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