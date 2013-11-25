Требуется контент-менеджер для наполнения сайта

На сайт детской тематики требуется контент-менеджер. Имеются готовые статьи, которые необходимо размещать в соответствующих разделах/категориях. Сайт работает на движке Textpattern CMS, поэтому просьба писать тех, кто с ним знаком. Основы html и навыки редактора приветствуются.

Детали и условия работы оговариваются в личном общении с потенциальными исполнителями.

Писать в ЛС, дальнейшее общение по скайпу.