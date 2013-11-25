Наполнение с переводом (англ.)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт7 заявок298 просмотров

Требуется наполнить узкоспециальный интернет-магазин описаниями, картинками и цифровыми данными. Описания, картинки и все данные необходимо взять с аналогичного американского сайта. Описания необходимо перевести на русский. Всего товарных позиций - 40 (+/- 5). Из них примерно половина - цветовые вариации одинаковых товаров, т.е. выполняются копированием.

Админ. панель Magento.

Требуется выполнить работу "под ключ".

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Magento
11 лет назад
vbru
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров