Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – www.tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др. ...
Наполнение с переводом (англ.)
Требуется наполнить узкоспециальный интернет-магазин описаниями, картинками и цифровыми данными. Описания, картинки и все данные необходимо взять с аналогичного американского сайта. Описания необходимо перевести на русский. Всего товарных позиций - 40 (+/- 5). Из них примерно половина - цветовые вариации одинаковых товаров, т.е. выполняются копированием.
Админ. панель Magento.
Требуется выполнить работу "под ключ".
Срочно!
Заявки фрилансеров
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