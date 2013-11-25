Доброго дня. Есть сайт на motoCMS http://rhb.by/?preview=true#/home/. К нему есть все тексты и картинки. Нужно заполнить сайт контентом. Нужен исполнитель со знанием motoCMS.
Наполнение сайта-каталога товаров по мототехнике
Требуется наполнить новый сайт-каталог товарами по мототехнике – www.tokomoto.ru Сайт сделан на Битриксе и в нем заложена стандартная структура карточки товара: название, фото, ссылка на видео, цена, описание, характеристики и др.
Мы предоставим список товаров с ценами для наполнения. Их описания, характеристики и фото легко найти в Интернете.
Обязателен небольшой рерайтинг существующей информации из Интернета, чтобы описания товаров были уникальными.
Работа по наполнению сайта начнется с 28 ноября и продлится несколько месяцев. Ежедневная норма добавления товаров на сайт одним человеком – 30 – 50 позиций.
Ищем человека, который основательно и систематично подойдет к данной работе, т к в перспективе у нас будет возникать еще ряд подобных задач в этом и других проектах.
Пишите за сколько готовы трудиться над данной задачей: стоимость добавления 1 карточки товара или стоимость за месяц работы (добавление 1000-1500 карточек товаров).Также дополнительным плюсом будут ссылки на ваши прошлые работы подобного типа.
Заявки фрилансеров
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