Наполнить и немного доработать сайт

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки288 просмотров

Добрый вечер.

нам нужно наполнить и доработать сайт купидвери96.рф

Работы не очень много, ссылки на источники и информацию предоставлю.

кто сможет уже сегодня?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Заказ выполнен в кратчайшие сроки. Рекомендую
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, с оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад