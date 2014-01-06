необходимо собрать и систематизировать в приложенную табличку информацию о ценах на сухие крма премиум класса в Свердловской области. Составить таблицу по колличеству запросов указанных кормов (такетинг тоже Св. обл). отдельно указав колличество запросов по ...
Наполнить и немного доработать сайт
Добрый вечер.
нам нужно наполнить и доработать сайт купидвери96.рф
Работы не очень много, ссылки на источники и информацию предоставлю.
кто сможет уже сегодня?
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