В веб-студию на постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер с функциями проект-менеджера. Спектр задач: - подбор текстового и графического контента и наполнение сайтов различных тематик - по некоторым проектам постановка задач ...
Требуется ответственный контент-менеджер
Государственное сетевое издание "Дошкольник" ищет ответственного контент-менеджера.
Оплата сдельная, ежедневно.
Требования:
Ответственность, исполнительность.
Отличное знание Joomla версии от1.5 до 3.
Владение элементарными знаниями по обработке изображений.
Что нужно делать:
Размещение (подтверждение) уже размещенных статей с минимальным внесением корректировки в статью, таких как изменение шрифта, форматирование абзацев и удаление артефактов.
Минимальная обработка уже готовых фотографий
Отправка ежедневных отчетов мне о количестве подтвержденных статей с контактной информацией авторов.
Самостоятельное написание статей, поиск фотографий к статьям и их размещения НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
По сути говоря - копипастинг.
От Вас мне бы хотелось получить информацию о ЗП, которую Вы бы хотел получать за 1 подтвержденную статью (количество знаков не имеет значения, так как форматирование происходит всего текста целиком одновременно)
И информацию о том сколько статей в день Вы сможете таким образом обработать.
Добро пожаловать в большой детский проект ДОШКОЛЬНИК.РФ!
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