Требуется ответственный контент-менеджер

Государственное сетевое издание "Дошкольник" ищет ответственного контент-менеджера.

Оплата сдельная, ежедневно.

Требования:

Ответственность, исполнительность.

Отличное знание Joomla версии от1.5 до 3.

Владение элементарными знаниями по обработке изображений.

Что нужно делать:

Размещение (подтверждение) уже размещенных статей с минимальным внесением корректировки в статью, таких как изменение шрифта, форматирование абзацев и удаление артефактов.

Минимальная обработка уже готовых фотографий

Отправка ежедневных отчетов мне о количестве подтвержденных статей с контактной информацией авторов.

Самостоятельное написание статей, поиск фотографий к статьям и их размещения НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

По сути говоря - копипастинг.

От Вас мне бы хотелось получить информацию о ЗП, которую Вы бы хотел получать за 1 подтвержденную статью (количество знаков не имеет значения, так как форматирование происходит всего текста целиком одновременно)

И информацию о том сколько статей в день Вы сможете таким образом обработать.

Добро пожаловать в большой детский проект ДОШКОЛЬНИК.РФ!