Требуется контент-менеджер с доп функциями

В веб-студию на постоянную удаленную работу требуется контент-менеджер с функциями проект-менеджера.

Спектр задач:

- подбор текстового и графического контента и наполнение сайтов различных тематик

- по некоторым проектам постановка задач дизайнерам/программистам и контроль выполнения

Все задачи, как правило, небольшие и достаточно элементарные.

Требования:

- высокая степень ответственности обязательна

- умение подбирать контент соответственно цели, которую контент должен достигать

- базовые навыки проект-менеджера

- способность быстро решать поставленные задачи

- доступность в течении рабочего дня

В своих заявках сразу описывайте имеющийся у вас опыт и уровень оплаты, который желаете получать. Большое внимание уделяется имеющемуся опыту, поэтому пишите достаточно подробно.