Нужен контент-райтинг на финансово-кредитную тему.

Добрый день!

Нужно сделать около 300 небольших всплывающих контекстных подсказок (~по 100-150 символов) и около 30 небольших описательных статей о системе (~по 1000-2000 символов) в личном кабинете проекта, идентичного этому: http://moneyman.ru/.

Главное пожелание: у нас не слишком много времени, поэтому будем рады если Вы моментально въедете в тему, а значит у Вас уже есть опыт как в копиайтинге/контент-менеджменте, так и непосредственно в похожих банковских и МФО проектах.

Предлагайте стоимость за 1000 знаков.

Спасибо.