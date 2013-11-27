Парсинг информации

Необходимо спарсить компании с сайта и вернуть в формате csv, около 2000шт.

Сайт источник скину в личку, как и подробное описание задания.

Список полей для парсинга:

Полное название

Тип (в названии ищется: ААА|БББ|ВВВ, что найтется, то вставляется в поле если найдено несколько вхождений разделяется |, если вхождений нет - пусто)

Название (между словами "ССС" и " м.")

Метро (после названия и после " м.")

Адрес

Телефон(ы)

Время работы

Категория

Ссылка на сайт

Ссылка на прайс

Поле1

Поле2

Поле3

Поле4

Поле5

Поле6

Уважаемые исполнители, указывайте свою цену и сроки.