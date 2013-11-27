Добрый день! Нужно сделать около 300 небольших всплывающих контекстных подсказок (~по 100-150 символов) и около 30 небольших описательных статей о системе (~по 1000-2000 символов) в личном кабинете проекта, идентичного этому: http://moneyman.ru/. ...
Парсинг информации
Необходимо спарсить компании с сайта и вернуть в формате csv, около 2000шт.
Сайт источник скину в личку, как и подробное описание задания.
Список полей для парсинга:
Полное название
Тип (в названии ищется: ААА|БББ|ВВВ, что найтется, то вставляется в поле если найдено несколько вхождений разделяется |, если вхождений нет - пусто)
Название (между словами "ССС" и " м.")
Метро (после названия и после " м.")
Адрес
Телефон(ы)
Время работы
Категория
Ссылка на сайт
Ссылка на прайс
Поле1
Поле2
Поле3
Поле4
Поле5
Поле6
Уважаемые исполнители, указывайте свою цену и сроки.
Выбранный исполнитель
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