Необходимо разработать google chrome расширение. Расширение должно заменять стартовую страницу на новой вкладке браузера.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Имеется сайт bowlingclubs.pro Сайт разработан на java. Необходимо его переписать на php. Либо самописный, либо на любой готовый движок – это не принципиально. Критически важным является сохранение дизайна, структуры и функционала. Конечный пользователь и ПС не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое будет позволять сохранять картинки с любых сайтов, на хостинге сервиса. Затем пользователь может просмотреть все сохраненные картинки, добавить к ним комментарии, удалить. Более подробное ТЗ будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. Формат баннеров: 2. Место хранения: Файл (построчно) или БД 3. Необходимо обеспечить случайный показ баннеров из пула пользователю 4. Если пользователь перешел по баннеру, данную информацию необходимо сохранить в cookie, с идентификатором ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Имеется VPS debian6-x86. Из-за нехватки места на жестком диске, упали два java сайта. После освобождения диска, один сайт поднялся, второй нет. Требуется: 1. Найти причины, почему сайт не запускается. 2. Устранить их. Желательно знание Java, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется наполнить сайт avtolombard.pro. Необходимо самостоятельно найти как можно больше компаний в Москве и внести их в сайт. Поля для заполнения: Город Название Логотип Телефон Время работы Адреса Станции метро Проставить галочки напротив услуг Процент по кредиту Процент займа Фотографии если есть На помощь вам могут прийти сайты, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Требуется разработать онлайн конструктор документов. Пользователь попадая в конструктор, отвечая на вопросы "конструирует" свой документ. Пример такого конструктора: http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/#tax2014 (нажмите на любой прямоугольник) Так-же должна быть админка, где этот документ "заводится". Вывод на печать и экспорт в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, необходимо разработать сайт - каталог компаний. ТЗ: https://drive.google.com/file/d/0B70IpkZNELEdTnBEUVYtMlROcEE/edit?usp=sharing Просьба указывать на каком движке готовы сделать и примерную цену вопроса. Без указания стоимости работы не отвечаю, т.к. если вы не можете оценить свои трудозатраты, значит с подобными ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать интернет магазин. В принципе требуется дизайн + верстка + натянуть на shop-script 5 + первоначальная настройка (добавить характеристики товаров). cms уже куплена. На выходе должно получиться что-то подобное: shop.soyka.ru/. Просьба указывайте ваши цены и ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо спарсить компании с сайта и вернуть в формате csv, около 2000шт. Сайт источник скину в личку, как и подробное описание задания. Список полей для парсинга: Полное название Тип (в названии ищется: ААА|БББ|ВВВ, что найтется, то вставляется ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется сайт написанный на java + play framework + MongoDB, git. Требуется программист, для которого вышенаписанные технологии не пустой звук, для мелких доработок сайта и постоянного сотрудничества. Просьба указывать стоимость часа работы и желательно ссылки на ваши ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать бюджетный дизайн медицинского сайта - каталога. Главная 2-й уровень 3-й уровень Просьба указывать цену и ссылку на работы.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется два java проекта. На одном SVN сейчас настроен и работает. На втором его нет. Необходимо для второго проекта настроить систему управления версиями, либо поместить его в уже имеющуюся. Плюсом будет знание java. Пишите свою цену.Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо наполнить сайт клиниками. База клиник выдается. Ваша задача найти клинику в интернете и заполнить на сайте через простую админку следующие поля: Название Логотип Метро Город Адрессы Телефоны Проставить галочки напротив услуг которые оказывает клиника Найти и разместить 2-4 фотографии клиники Добавить 2-х врачей данной ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Добрый день. Имеется сайт-каталог игровых клубов. На сайте 500 клубов. Опубликована базовая информация: Название, адрес, телефон. Требуется: 1. Найти в интернете и вписать e-mail каждого клуба. 2. Найти в интернете цены/время игры в клубе и вписать в соответствующие формы. 3. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт по мотивации обладающий следующими возможностями. Краткое описание: На сайте пользователи оставляют свои обещания, пишут каким образом будут доказывать это и ставят сколько-то денег на то, что они выполнят свое обещание к указанному числу. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Необходимо разработать дизайн сайта: Каталог боулинг клубов. 2. Необходимо сверстать данный дизайн (возможны разные исполни, но желательно один человек) Т.к. на сайте главная страница идентично страницам 2-го уровня, то необходимо разработать страниуцу 2-го уровня ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать описания товаров для интернет магазина. - Направление деятельности - оптика, контактные линзы. - Объем описания: 600-900 знаков на товар. - Кол-во товара: 50-80 - Копирайтинг/Глубокий рерайт - Приветствуются люди уже занимавшиеся наполнением магазинов, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо к CMS DRUPAL подключить и настроить модули: 1. Редактор. 2. Удобный загрузчик фотографий. 3. Фотогалерею. 4. Модуль "карусель" для прокрутки фотографий. 5. lightbox для просмотра фотографий. 6. Настроить ЧПУ. + еще возможно пару модулей ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад