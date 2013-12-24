N_IKS

Николай N_IKS

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Переписать сайт с java на php

    Добрый день.   Имеется сайт bowlingclubs.pro   Сайт разработан на java. Необходимо его переписать на php. Либо самописный, либо на любой готовый движок – это не принципиально.   Критически важным является сохранение дизайна, структуры и функционала. Конечный пользователь и ПС не ...

    PHPMongoDB
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Плагин Chrome для сохранения картинок

    Добрый день. Требуется разработать расширение для Google Chrome, которое будет позволять сохранять картинки с любых сайтов, на хостинге сервиса. Затем пользователь может просмотреть все сохраненные картинки, добавить к ним комментарии, удалить. Более подробное ТЗ будет ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ротация баннеров (JavaScript)

    1. Формат баннеров: 2. Место хранения: Файл (построчно) или БД 3. Необходимо обеспечить случайный показ баннеров из пула пользователю 4. Если пользователь перешел по баннеру, данную информацию необходимо сохранить в cookie, с идентификатором ...

    Javascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить web сервер debian6

    $10

    Имеется VPS debian6-x86. Из-за нехватки места на жестком диске, упали два java сайта. После освобождения диска, один сайт поднялся, второй нет. Требуется: 1. Найти причины, почему сайт не запускается. 2. Устранить их. Желательно знание Java, ...

    MongoDBDebian
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый день. Требуется наполнить сайт avtolombard.pro. Необходимо самостоятельно найти как можно больше компаний в Москве и внести их в сайт. Поля для заполнения: Город Название Логотип Телефон Время работы Адреса Станции метро Проставить галочки напротив услуг Процент по кредиту Процент займа Фотографии если есть На помощь вам могут прийти сайты, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Онлайн конструктор документов

    Добрый день. Требуется разработать онлайн конструктор документов. Пользователь попадая в конструктор, отвечая на вопросы "конструирует" свой документ. Пример такого конструктора: http://www.klerk.ru/tools/accounting_policy/#tax2014 (нажмите на любой прямоугольник) Так-же должна быть админка, где этот документ "заводится". Вывод на печать и экспорт в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта - каталог компаний

    Добрый день, необходимо разработать сайт - каталог компаний. ТЗ: https://drive.google.com/file/d/0B70IpkZNELEdTnBEUVYtMlROcEE/edit?usp=sharing Просьба указывать на каком движке готовы сделать и примерную цену вопроса. Без указания стоимости работы не отвечаю, т.к. если вы не можете оценить свои трудозатраты, значит с подобными ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать интернет магазин на shop-script 5

    Необходимо создать интернет магазин. В принципе требуется дизайн + верстка + натянуть на shop-script 5 + первоначальная настройка (добавить характеристики товаров). cms уже куплена. На выходе должно получиться что-то подобное: shop.soyka.ru/. Просьба указывайте ваши цены и ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг информации

    Необходимо спарсить компании с сайта и вернуть в формате csv, около 2000шт. Сайт источник скину в личку, как и подробное описание задания. Список полей для парсинга: Полное название Тип (в названии ищется: ААА|БББ|ВВВ, что найтется, то вставляется ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта.

    Имеется сайт написанный на java + play framework + MongoDB, git. Требуется программист, для которого вышенаписанные технологии не пустой звук, для мелких доработок сайта и постоянного сотрудничества. Просьба указывать стоимость часа работы и желательно ссылки на ваши ...

    MongoDB
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить SVN на сервер (debian)

    Имеется два java проекта. На одном SVN сейчас настроен и работает. На втором его нет. Необходимо для второго проекта настроить систему управления версиями, либо поместить его в уже имеющуюся. Плюсом будет знание java. Пишите свою цену.

    Debian
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Заполнение сайта: акушерство и гинекология

    Необходимо наполнить сайт клиниками. База клиник выдается. Ваша задача найти клинику в интернете и заполнить на сайте через простую админку следующие поля: Название Логотип Метро Город Адрессы Телефоны Проставить галочки напротив услуг которые оказывает клиника Найти и разместить 2-4 фотографии клиники Добавить 2-х врачей данной ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Заполнить сайт клубов

    Добрый день. Имеется сайт-каталог игровых клубов. На сайте 500 клубов. Опубликована базовая информация: Название, адрес, телефон. Требуется: 1. Найти в интернете и вписать e-mail каждого клуба. 2. Найти в интернете цены/время игры в клубе и вписать в соответствующие формы. 3. ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать сайт персональной мотивации

    Нужно создать сайт по мотивации обладающий следующими возможностями. Краткое описание: На сайте пользователи оставляют свои обещания, пишут каким образом будут доказывать это и ставят сколько-то денег на то, что они выполнят свое обещание к указанному числу. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать дизайн и сверстать сайт

    1. Необходимо разработать дизайн сайта: Каталог боулинг клубов. 2. Необходимо сверстать данный дизайн (возможны разные исполни, но желательно один человек) Т.к. на сайте главная страница идентично страницам 2-го уровня, то необходимо разработать страниуцу 2-го уровня ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание описания товаров для интернет магазина.

    Необходимо создать описания товаров для интернет магазина. - Направление деятельности - оптика, контактные линзы. - Объем описания: 600-900 знаков на товар. - Кол-во товара: 50-80 - Копирайтинг/Глубокий рерайт - Приветствуются люди уже занимавшиеся наполнением магазинов, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • К CMS DRUPAL подключить и настроить модули.

    Необходимо к CMS DRUPAL подключить и настроить модули: 1. Редактор. 2. Удобный загрузчик фотографий. 3. Фотогалерею. 4. Модуль "карусель" для прокрутки фотографий. 5. lightbox для просмотра фотографий. 6. Настроить ЧПУ. + еще возможно пару модулей ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
vovazfrani
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта
Хороший заказчик: четкая постановка задачи, адекватные требования и своевременная оплата. Рекомендую!
Отличная работа, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Починить web сервер debian6
приятный адекватный заказчик
Семен быстро устранил проблему с сервером и запустил нерабочие сайты. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kirandia18
Кира 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Заполнение сайта: акушерство и гинекология
Все отлично, спасибо
Отлично справилась с поставленной задачей. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
enisun
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Заполнение сайта: акушерство и гинекология
С Николаем было приятно поработать. Очень вежливый и пунктуальный человек. Составленное им детальное ТЗ без проблем и лишних вопросов позволило с легкостью выполнить работу. Моментально отвечал на возникающие вопросы и решал связанные с ними проблемы. Своевременная оплата проекта. Спасибо Николаю за совместное сотрудничество! Рекомендую данного заказчика.
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей. Кроме того помогала оптимизировать проект и давала полезные советы со стороны. Советую как добросовестного и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Парсинг информации
Приятно было сотрудничать с Николаем. Четкое ТЗ, лояльность при приеме проекта, своевременная оплата. Рекомендую как хорошего заказчика.
Заказал парсинг информации с сайта. Все сделано быстро и качественно. Спасибо Виктору за работу!
Ответный отзыв