Добрый день. Требуется наполнить сайт avtolombard.pro. Необходимо самостоятельно найти как можно больше компаний в Москве и внести их в сайт. Поля для заполнения: Город Название Логотип Телефон Время работы Адреса Станции метро Проставить галочки напротив услуг Процент по кредиту Процент займа Фотографии если есть На помощь вам могут прийти сайты, ...