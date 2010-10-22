Создание описания товаров для интернет магазина.

КопирайтингЗавершен8 заявок530 просмотров
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Необходимо создать описания товаров для интернет магазина.

- Направление деятельности - оптика, контактные линзы.

- Объем описания: 600-900 знаков на товар.

- Кол-во товара: 50-80

- Копирайтинг/Глубокий рерайт

- Приветствуются люди уже занимавшиеся наполнением магазинов, т.к. работа имеет свою специфику.

Условия сотрудничества: перед оплатой описание товара проверяется на уникальность и читабельность, если описание не выполняет эти требования то отдается на доработку.

Предлагайте свою цену за описание одной позиции.

13 лет назад
N_IKS
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
free435
Алена 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
14 дней
Искал себе копирайтера, для наполнения магазина описаниями. Алена справилась с поставленной задачей на все 100%. Описания получились уникальные и человеческими, что и требовалось. Так-же все делалось вовремя. Хочу отметить как удачно были составлены все описания. Не просто грустное перечисление фактов о товаре, а с душой. Каждое описание было как мини реклама конкретного продукта, после прочтения и самому хотелось его купить!)
vikky1105
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$2
2 дня
Искал себе копирайтера, для наполнения магазина описаниями. Анна предложила услуги рерайта, вначале сомневался, т.к. не доверял рерайту. Но итог превзошел все ожидания! Как я не старался исходных текстов, откуда был сделан рерайт я так и не нашел. Тексты которые я получал имели отличную уникальность и читаемость! Из личных качеств хочу отметить пунктуальность и ответственное отношение к работе. Все сроки соблюдались. В случае же непредвиденных обстоятельств, всегда получал уведомление об этом заранее.
Только приятные эмоции от сотрудничества! Николай очень спокойный и вежливый человек, что работать, что общаться - просто приятно. Отдельно хочется отметить оплату - всегда точно в срок, с обязательным уведомлением. Спасибо, Николай, надеюсь, еще поработаем. Рекомендую!
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