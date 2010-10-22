Создание описания товаров для интернет магазина.

Необходимо создать описания товаров для интернет магазина.

- Направление деятельности - оптика, контактные линзы.

- Объем описания: 600-900 знаков на товар.

- Кол-во товара: 50-80

- Копирайтинг/Глубокий рерайт

- Приветствуются люди уже занимавшиеся наполнением магазинов, т.к. работа имеет свою специфику.

Условия сотрудничества: перед оплатой описание товара проверяется на уникальность и читабельность, если описание не выполняет эти требования то отдается на доработку.

Предлагайте свою цену за описание одной позиции.