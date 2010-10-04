10 статей про обогреватели. Копирайт.

КопирайтингЗакрыт36 заявок399 просмотров
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Необходимо написать 10 статей про инфракрасные обогреватели для сайта rtserv.ru

Объем статьи - примерно 2000 символов без пробелов.

Исполнитель после выполнения заказа получит задание еще на 10 статей.

Предпочтение отдается исполнителям, хорошо владеющим русским языком, пишущих уникальные тексты и, главное, разбирающихся в вопросе.

13 лет назад
stolz
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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