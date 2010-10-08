Нужен рерайт статей (47 тыс символов с пробелами).

На выходе: уникальность не ниже 90% (проверка Advego Plagiatus)

Предпочтение будет отдаваться недорогим предложениям.

Оплата по факту сделанной работы.

От вас цена и срок.

Пример для рерайта

Реклама в интернете — это наша работа. Не важно, какую рекламу в интерете Вы собираетесь заказывать — контекстную или медийную. Задача нашего агентства составить и настроить рекламную кампанию так, чтобы добиться высокой эффективности. И мы прикладываем для этого все силы, потому что любим и умеем это делать.

ваш вариант присылайте мне.