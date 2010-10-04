Приватный проект для Хлоповой Аллы

$11
КопирайтингЗавершен1 заявка134 просмотра
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Написать текст для сайта на автомобильную тематику.

13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
13 лет назад
$11
1 день
Только положительные эмоции от работы. Текст живой, легкий, как и заказывал. Нареканий вообще никаких. Текст получил уже через пару часов. Видно, что Алла профессионал в своем деле. Всем, конечно же, советую.
Очень приятно получать положительную оценку работы от очень приятного заказчика. Оплата - моментальная, общение - приятное, ТЗ - предельно чёткое. Спасибо.
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