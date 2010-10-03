Требуются авторы отзывов на яндексмаркете & eth

КопирайтингЗакрыт7 заявок203 просмотра
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Требуется написать около 30 отзывов с конкретикой (включаем фантазию) объемом около 150-300 знаков.

На одного исполнителя не более 1 отзыва.

Все отзывы будут распределены по времени координатором проекта.

Если есть свой команда постеров, то укажите в своих комментариях и общую стоимость работ.

Заранее спасибо.

13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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