Требуются авторы отзывов на яндексмаркете & eth

Требуется написать около 30 отзывов с конкретикой (включаем фантазию) объемом около 150-300 знаков.

На одного исполнителя не более 1 отзыва.

Все отзывы будут распределены по времени координатором проекта.

Если есть свой команда постеров, то укажите в своих комментариях и общую стоимость работ.

Заранее спасибо.