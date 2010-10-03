ТЗ сайта и частичная доработка концепции

Требует написать 150 статей под определенные ключевые слова. Размер одной стать должен доставлять от 2000 до 2300 знаков. Статья должна быть более 2000 без заголовка. Тематика статей: металлопластиковые окна. Конкретные темы статей на усмотрение исполнителя. Для одной статьи – один ...