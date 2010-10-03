ТЗ сайта и частичная доработка концепции

$550
КопирайтингЗакрыт8 заявок267 просмотров
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Приветствую!

Сайт висит. Но работает неправильно. Много непродуманных мелочей.

Его нужно детально описать в ТЗ и параллельно додумать концепцию.

Сайт довольно большой и сложный, считай портал.

Требуется опытный в таких делах спец.

13 лет назад
ZADEL
Егор 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Uginov
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$550
14 дней
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