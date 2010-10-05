Сложный сео-рерайт/копирайт текста

Требуется очень тщательный и глубокий сео-рерайт нескольких текстов общим объемом около 8000 знаков без пробелов.

Отписывайтесь в проекте, ТЗ для оценки стоимости и сроков сброшу выбранным пользователям.

Тематика - зарубежная недвижимость.

Просьба в личку не писать.

Оплата после выполнения задания на ваш счет в системе Веблансер.