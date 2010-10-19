Написание 206 SEO статей

КопирайтингЗавершен4 заявки349 просмотров
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Требует написать 150 статей под определенные ключевые слова.

Размер одной стать должен доставлять от 2000 до 2300 знаков.

Статья должна быть более 2000 без заголовка.

Тематика статей: металлопластиковые окна.

Конкретные темы статей на усмотрение исполнителя.

Для одной статьи – один ключ. Может употребляться 2-3 раза.

Проект лично для Александра.

Объемы задания увеличились! К оговоренным текстам еще +56. Ключевые слова выслала почтой.

Чтобы не создавать новый проект, редактирую текущий.

Исполнителя прошу исправить стоимость работы и срок ее выполнения

13 лет назад
katalina-g
Екатерина 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$2000
21 день
Качество, скорость и креативность – именно эти качества я ценю в данном копирайтере. Сотрудничаем с Александром уже не первый раз. За все время совместной работы он написал для нас немало текстов. Несмотря на то, что темы уже изъезжены вдоль и поперек, Александр умудряется писать не только уникальные, но и приятные для чтения тексты. Все рукописи, выходящие из под его пера, очень качественны и интересны. А некоторые хочется перечитывать вновь и вновь.
Всегда рад сотрудничеству с Екатериной! Вежливая, пунктуальная. ТЗ всегда формулируется четко. Буду рад, если еще будем работать вместе.
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