Ежедневные новости для сайта (рерайт)

Постоянная работа по рерайту новостей для сайта. Четыре почти околокиношных тематики. В задачу входит поиск новостей и качественный рерайт. Поиск картинок и размещение НЕ требуется. Нашли новости, сделали рерайт, прислали на почту. Оплата по факту ежедневно или раз в несколько дней по договоренности. Бюджет в день на данном этапе не более 100 рублей. Новости нужны краткие 500-1000 знаков. Новости нужны именно в том количестве в оговоренном бюджетом, то есть не раз в неделю 30 новостей (вроде донабрать количество). Можно по занятости, не всю неделю, а в удобные дни. В остальные доработает кто-то другой.

Важно именно ежедневное обновление сайта, а не наполнение его текстами. Прежде чем подавать заявку соразмеряйте свои возможности. Уже не однократно сталкивался когда исполнитель берется, а через неделю или через две начинаются проблемы.

В проекте указана цена за месяц 3000 рублей или 100$