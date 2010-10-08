Статья для главной страницы

КопирайтингЗавершен13 заявок276 просмотров
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Необходимо написать статью для главной страницы

сейчас magonet.ru

Необходима полная переработка, с акцентами на:

- то что мы представляем ряд заводов

- поставка арматуры под собственной эксклюзивной торговой маркой

Предпочтение исполнителю у которого в портфолио есть статья о трубопроводной арматуре

Срок и цена. Около 2000 знаков

13 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$6
2 дня
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Отличный Заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая проверка и моментальная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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