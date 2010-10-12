Написать статей на тему фен шуй.

$42
КопирайтингЗавершен36 заявок499 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать статей на тему фен шуй.

Слева - число символов.

1200 амулеты и талисманы

1000 бог богатства

200 веер фен шуй

3000 денежное дерево

600 китайские фонари

1200 магазин фен шуй

4000 символы фен шуй

2000 фен шуй деньги

5000 фен шуй любовь

2800 фонтан

Итого 21000 сиволов.

Цена вопроса -

42 доллара США.

13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$42
3 дня
Автор отлично справилась с работой, все было сделано всрок.
Спасибо за сотрудничество. Приятно было поработать. Четкое ТЗ, своевременная оплата + всегда на связи.
  • Похожие заказы

  • Рерайт новостей и добавление их на сайт

    Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 21000 символов - статьи автомобильной тематики.

    $52

    Требуется написать несколько статей автомобильной тематики. Общая сумма - 21 000 "Вхождение" - это упомянуть в статье данное словосочетание. "разбавочное вхождение" - тоже определенное словосочетание, я их дам перед началом работы. 1 автосервис в ЗАО и автосервис в кунцево - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт по фототехнике. Описание объектива.

    Нужно сделать обзорную статью по объективу МС Зенитар 16 http://zenitar16.ru/ Только текст без фото. около 2500 символов Ключевые слова: рыбий глаз, объектив рыбий глаз, объектив рыбий глаз canon, насадка рыбий глаз, купить рыбий глаз, рыбий глаз 2010, зенит ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху

    $100

    Нужны тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху и путешествиям. Требуются отзывы/обзоры/описания ваших путешествий и приключений с вашими фотографиями. Интересуют тексты по следующим направлениям: - лыжи - сноуборд - ролики, скейтбординг - прыжки с парашютом - серфинг, дайвинг и прочий водный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать слоганы

    $45

    Для каждого домена нужно подобрать слоган. Каждый слоган - не более 4-х слов. Приложение - список доменов и тематика. Каждый сайт будет содержать новости по своей тематике. Победитель - тот у кого больше слоганов я выберу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать рерайт статьи

    $10

    Здравствуйте. Нужно написать 3 статьи каждая объемом 2-3 килобайта текста (рерайт). Нужно переделать уже готовую статью об одной партнерской программе для того чтобы разместить ее на 3 сайтах (моих). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт 22 000 - IT

    Здравствуйте. Нужен качественный рерайт без исходников, 22 000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отзывы о магазине

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Проводится набор людей для написания отзывов по магазинам. Система яндекс-маркет. Жду ваших предложений по стоимости. UPD Благодарю всех отписавшихся, вскоре свяжусь с вами.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад