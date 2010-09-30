Отзывы о магазине

Нужно сделать рерайт брошюры (по ФЗ152 "Защита персональных данных"): страниц (необходимос сокращение и рерайт текста брошюры в 56), изменение дизайна брошюры под фирменный стиль компании. Наша компания занимается аутсорсингом, ИТ-инфроструктуры, продожей ПО, компьютеров, оргтехники и ...
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