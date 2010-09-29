Статьи о конкурсах красоты

КопирайтингЗакрыт16 заявок266 просмотров
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Необходимо написать статьи (копирайт и рерайт) женской тематики, связанной так или иначе, с конкурсами красоты.

Присылайте заявки те, кто готов начать работать сегодня.

Требования:1000-2000 знаков, уникальный текст, грамотный, осмысленный и интересный.

Пишите ваши расценки и ссылки на портфолио.

13 лет назад
dash-er
Дарья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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